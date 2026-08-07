Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 yerleştirme maratonu tamamlanırken, Antalya'dan iki eğitim kurumu elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti. Basına yansıyan verilere göre, kentteki iki okul yüksek kabul kriterleriyle Türkiye'nin en başarılı eğitim yuvaları arasına adını yazdırdı. Bu durum, bölgenin akademik kalitesindeki istikrarı yeniden gündeme taşıdı.

Açıklanan sonuçlara göre, Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi 479,21 taban puanla Türkiye genelinde 31'inci sıraya yerleşti. Merkez ilçelerden Muratpaşa'da bulunan Antalya Anadolu Lisesi ise 470,24 derecesiyle 59. sırada kendisine yer buldu. Her iki okul da gösterdikleri bu performansla yüksek başarı dilimindeki yerlerini tescilledi.

TÜRKİYE GENELİNDE ZİRVE KİMLERİN OLDU?

Ülke çapındaki en yüksek puanlı okullar incelendiğinde, 500 tam puanla öğrenci kabul eden İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) listenin en üst sırasında yer aldı. Bu kurumları 497,75 ile Kabataş Erkek Lisesi'nin İngilizce bölümü ve 497,43 ile köklü okullardan Galatasaray Lisesi takip etti.

Listenin devamında İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca) 494,88, Ankara Fen Lisesi ise 494,42 taban skoruyla sıralandı. Ayrıca Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin İngilizce bölümü 493,35 ile öğrenci alarak üst sıralardaki konumlarını korudu.

LGS TERCİHLERİNDE BÖLGESEL EĞİLİMLER NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Antalya merkezli liselerin elde ettiği bu ulusal başarı, Alanya ve çevre ilçelerdeki başarılı öğrencilerin rotaları üzerinde muhtemel bir etki yaratıyor. Geçmiş yıllarda eğitim için büyükşehirlere yönelen üst dilimdeki gençlerin, Döşemealtı ve Muratpaşa gibi yakın merkezleri tercih etmesi, kentin entelektüel potansiyelini kendi içinde tutmasına olanak tanıyor.

Değerlendirme listesinde öne çıkan diğer okullar ise rekabetin ülke geneline yayıldığını gösteriyor. Bu kurumlar arasında Bursa Tofaş Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi ve Muammer Dereli Fen Lisesi bulunuyor. Ayrıca Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Mümin Canbaz Fen Lisesi, Ahmet Ömer Kocaşaban Fen Lisesi, Canik Fen Lisesi, Kayseri Fen Lisesi ve Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi de Türkiye'nin en seçkin diğer okulları olarak kayıtlara geçti.