Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde yürütülen incelemeler sonucunda, antik yerleşim izleri barındıran dört farklı bölge koruma altına alındı. Alınan tescil kararıyla birlikte, bölgedeki tarihi kalıntıların gelecekte zarar görmemesi için yasal kalkan oluşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gökçepınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kalecik, Yalamaca Pınarı ve Böcü Kayası mevkilerindeki ormanlık alanlar ile çevresi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi. Aynı mahallede bulunan Köyünbaşı Tepe Mevkii ise tespit edilen kalıntıların niteliğine göre 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne kavuştu.

BÖLGEDE YAPILAŞMA VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DENETİME ALINDI

Tescil işlemlerinin ardından, söz konusu alanlarda arazi kullanımını değiştirecek her türlü fiziki müdahale koruma mevzuatı kapsamına alındı. Yol, altyapı ve inşaat gibi faaliyetlerin, belirlenen sit derecelerinin getirdiği yasal kısıtlamalar doğrultusunda sıkı denetime tabi tutulacağı bildirildi. Bu adımla, bilimsel araştırmalar dışında yapılabilecek kontrolsüz müdahalelerin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

1. VE 3. DERECE SİT ALANI NE ANLAMA GELİYOR?

Mevcut kültür varlıklarını koruma kanunlarına göre, 1. derece arkeolojik sit alanlarında her türlü yeni yapılaşma ve tarımsal faaliyet kesin olarak yasaklanırken, bu alanlar yalnızca bilimsel kazı ve muhafaza çalışmalarına ayrılabiliyor. 3. derece sit alanlarında ise ancak ilgili koruma kurullarının özel izni ve denetimi şartıyla sınırlı düzeyde fiziki müdahalelere onay verilebiliyor. Serik'teki yeni tesciller, ilçenin arkeolojik envanterinin yasal güvence altına alınması ve tarihi dokunun gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.