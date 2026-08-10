Antalyaspor yönetiminin transfer tahtasını açmak için yürüttüğü çalışmalarda ilk sonuçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3,5 milyon Euro ödeme gerektiren süreçte, kulübün FIFA sisteminde yer alan 16 dosyasından 2'si resmi olarak düştü ve bekleyen dosya sayısı 14'e geriledi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı bilgilere göre, gün içinde 8 dosyanın daha sistemden kalkması bekleniyor. Kırmızı-beyazlı ekip, yasağın tamamen kalkması halinde yeni transferlerini Mardin deplasmanında sahaya sürmeyi planlıyor.

BAŞKAN ERGÜN'DEN ÖDEME AÇIKLAMASI

Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün, FIFA'daki 16 dosyanın 9'unu kapattıklarını bildirdi. Kalan 7 dosyanın 4'ü için karşı tarafla anlaşma sağlandığını ve avukatların protokol hazırlığında olduğunu belirten Ergün, geriye kalan 3 dosyanın da çözülmesiyle sorunun büyük ölçüde aşılacağını ifade etti.

TRANSFER TAHTASI İÇİN NE KADAR BÜTÇE GEREKİYOR?

FIFA kuralları gereği, kesinleşmiş oyuncu veya kulüp borçları ödenmeden kulüplerin yeni oyuncu tescil etmesine izin verilmiyor. Bu kapsamda tahtayı tamamen açmak için yoğun mesai harcayan Antalyaspor yönetiminin, son 3 dosyayı da kapatabilmek adına yaklaşık 600-700 bin Euro civarında bir kaynağa daha ihtiyacı bulunuyor. Başkan Ergün, eksik kalan bu meblağı da kısa süre içinde bulmak üzere olduklarını duyurdu.