Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik göreve geldiği günden bugüne her yıl gerçekleştirdiği doğu ve batı yayla gezileri programını yaptı. Başkan Özçelik’e program boyunca Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Engin Alataş, Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu, Şahin Ararat ve Asrın Ateşoğlu ile birim müdürleri eşlik etti. Alanya Belediyesi’nin 2026

Yayla Gezi Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde yaylalarda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özçelik, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi, bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında Başkan Özçelik’e vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi dikkat çekti.

Programın ilk gününde İncekum Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özçelik, Bayır, Çakallar, Okurcalar, Karıngöl, Saburlar, Güzelbağ, ve Avsallar Yaylalarında gerçekleştirilen ziyaretlerle birlikte, Eğri Göl Sağlık Ocağı’nda görev yapan personele kolaylıklar diledi. Yayla programının ikinci gününde Türkler Yaylası’nda başlayan ziyaretler Soğukpınar Yaylası, Güney Yaylası, Orhan Yaylası, Karamanlar Yaylası ve Çay Boğazı Yaylası ile devam etti. Başkan Özçelik; Gözübüyük, Sirge, Yenice ve Burçaklar yaylalarından gelen vatandaşların taleplerini dinledi. Program kapsamında Emişbeleni Yaylası, Toslak Suluca Meydan Yaylası, Payalar Yaylası ve Tosmur Yaylası da ziyaret edildi.

Üç günlük programın son gününde doğu bölgesine geçen Başkan Özçelik, Aliefendi Mahallesi Tören Alanı’nda vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Program kapsamında İshaklı, İspatlı, Keşefli, Kargıcak, Cikcilli ve Beyreli mahalleleri ile Elikesik Mahallesi’nden gelen vatandaşlarla buluşuldu. Çayarası Merkez’de Fakırcalı, Şıhlar, Yayla Konak, Kocaoğlanlı, Tırılar, Yaylalı ve Mahmutlar mahallelerinden vatandaşlarla görüşen Başkan Özçelik, ardından İmamlı Mahallesi Cami Önü’nde Uğrak, Özvadi ve Büyükpınar mahallelerinden gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Karapınar Mahallesi’nde Gümüşkavak, Uzunöz, Kaplanhanı, Bucak, Taşbaşı, Yalçı ve Gözüküçüklü mahallelerinden vatandaşların talepleri dinlendi. Programın devamında Söğüt Yaylası’nda Yeşilöz, Demirtaş, Çamlıca ve Hocalar mahalleleri sakinleri ile buluşulurken, son durak Beldibi Mahallesi oldu. Burada Başköy, Seki ve Sapadere mahallelerinden gelen vatandaşlarla bir araya gelindi.

“YAYLALARIMIZIN SORUNLARINI YERİNDE GÖRMEK İÇİN BURADAYIZ”

Ziyaretlerde vatandaşlara hitap eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayla programlarının yalnızca bir ziyaret programı olmadığını, Alanya’nın her noktasındaki ihtiyaçları yerinde tespit etmek açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Özçelik, “Alanya’mızın merkezinden en uzak yaylalarına kadar her noktada vatandaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Üç gün boyunca doğusundan batısına yaylalarımızı geziyor, hemşehrilerimizi dinliyor, talepleri yerinde dinliyoruz. Yol, su, altyapı, temizlik ve diğer ihtiyaçları doğrudan vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Bizim için sahada olmak, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek çok önemli.” dedi. “Alanya’nın her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz.” diyen Başkan Özçelik, “Yaylalarda talep edilenler, ilgili birimlerle değerlendirilerek çözüm için gerekli çalışmalar devam edecek. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette yapılan taleplerin büyük kısmını yerine getirdik ve vatandaşlarımızın teşekkür etmesi bizleri mutlu etti. Biz Alanya’nın her yerindeyiz. Vatandaşımızın ayağına gidiyor, talebini dinliyor, yerinde tespitler yapıyoruz. Bu ziyaretler bizim için çok kıymetli. Gösterdikleri ilgi, samimiyet ve sevgileri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Üç günlük yayla programı kapsamında Başkan Özçelik, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner’i de ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede iki belediye arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.