Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yayılan evlerde elektrikli araç şarj edilmesine yönelik yeni yasaklar getirildiği iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamaya göre, mevcut şarj cihazlarının söküleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce lira ceza kesileceği yönündeki söylentiler tamamen dezenformasyon içeriyor.

GÜVENLİK İÇİN TEKNİK ŞARTLAR NELER?

Kurum, apartman veya site otoparklarında araç şarj etmenin yasaklanmadığını, asıl hedefin çok katlı binalardaki izinsiz ve tehlikeli müdahaleleri önlemek olduğunu bildirdi. İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitesi kurulumu için bina yönetiminin onayının alınması ve teknik standartlara uyulması gerekiyor. Gerekli durumlarda elektrik tesisatında proje tadilatı yapılması, olası yangın ile kaza risklerinin önüne geçmek adına zorunlu tutuluyor.

CEZALAR HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Sosyal medyada bahsi geçen yüksek para cezaları, evde araç şarj etme eylemine değil, mevcut mevzuata aykırı olan kaçak veya usulsüz elektrik kullanımına yönelik uygulanıyor. Sayaç dışı bağlantı yapan veya izinsiz hat çeken kişilere halihazırda var olan kanunlar çerçevesinde işlem yapılıyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini merkeze alan bu düzenlemelerin çarpıtılmaması ile sadece resmi makamlardan gelen bilgilere itibar edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.