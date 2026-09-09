APPLE’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı öne sürülen ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Daha önce “iPhone Ultra” adıyla gündeme gelen cihazın iPhone Duo adıyla piyasaya sürülebileceği iddia edildi.

Yeni modelin fiyatından renk seçeneklerine, işlemcisinden kamera sistemine kadar birçok özelliğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Ancak Apple tarafından cihazın adı, özellikleri, fiyatı veya çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAŞLANGIÇ FİYATI 2 BİN DOLAR OLABİLİR

İddialara göre iPhone Duo’nun 256 GB depolama kapasitesine sahip giriş modeli yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Daha yüksek depolama kapasitesine sahip modellerde ise fiyatın 3 bin dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Daha önce ortaya atılan tahminlerde Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun 2 bin 500 dolar civarında başlayabileceği konuşuluyordu. Son iddiaların doğru çıkması halinde başlangıç fiyatı önceki beklentilerin altında kalacak.

ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN EKİM 2026 İDDİASI

iPhone Duo’nun en erken Ekim 2026’da satışa çıkabileceği belirtiliyor. Cihazın beyaz ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürüldü.

Türkiye satış tarihi konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Katlanabilir iPhone’un üretim sürecindeki zorluklar nedeniyle bazı yeni iPhone modellerinden daha geç piyasaya sürülebileceği de iddialar arasında.

A20 PRO İŞLEMCİ VE ÇİFT 48 MP KAMERA

Sızdırılan bilgilere göre katlanabilir iPhone’da A20 Pro işlemci ve C2 modem kullanılacak. Cihazın arkasında iki adet 48 megapiksel kamera, ön bölümünde ise 12 megapiksel kamera bulunacağı iddia ediliyor.

Modelin katlanma mekanizmasında manyetik menteşe sisteminin tercih edilebileceği ve cihazın Apple Pencil desteğine sahip olabileceği de öne sürülen özellikler arasında yer alıyor.

IPHONE 18 PRO MODELLERİNE ZAM GELEBİLİR

Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle ilgili de fiyat artışı iddiası gündemde. İki modelin önceki nesle kıyasla 100 dolar daha pahalı satışa çıkabileceği belirtiliyor.

Yeni modellerde A20 Pro işlemci, geliştirilmiş buhar odası sistemi ve daha uzun pil ömrü sunulabileceği öne sürülüyor. iPhone 18 Pro Max’in değişken diyafram açıklığına sahip ana kamerayla gelebileceği de iddialar arasında.

Apple’ın söz konusu ürünlere ilişkin resmi açıklama yapmaması nedeniyle iPhone Duo adı, 2 bin dolarlık başlangıç fiyatı, teknik özellikleri ve Ekim 2026 çıkış tarihi şimdilik iddia niteliği taşıyor.