APPLE’ın yeni ürünlerini görücüye çıkaracağı büyük etkinlik için geri sayım başladı. “Surprise and Shine” sloganıyla duyurulan lansman, 9 Eylül’de Apple Park’ta gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak etkinlikte gözler özellikle yeni iPhone modellerine çevrilecek.

Teknoloji dünyasının yakından takip edeceği etkinliğin, Apple’ın yeni CEO’su John Ternus dönemindeki ilk büyük ürün lansmanı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıdığı belirtiliyor.

APPLE LANSMANI SAAT KAÇTA?

Apple’ın 9 Eylül 2026 tarihli etkinliği Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Etkinliği takip etmek isteyen kullanıcılar Apple’ın resmi internet sitesi ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

Lansmanın YouTube üzerinden de canlı olarak takip edilebileceği belirtiliyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX BEKLENİYOR

Gecenin en önemli duyurularından birinin yeni iPhone ailesi olması bekleniyor. İddialara göre Apple, etkinlik kapsamında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtacak.

Yeni telefonların özellikleri, fiyatları ve satış tarihleri lansmanın en fazla merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

KATLANABİLİR IPHONE SÜRPRİZİ

Etkinliğin en dikkat çekici ürününün ise Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı öne sürülen ilk katlanabilir iPhone olabileceği belirtiliyor.

Bir dönem “iPhone Ultra” adıyla anıldığı iddia edilen cihazın iPhone Duo ismiyle piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor. Katlanabilir modelin üretim sürecindeki zorluklar nedeniyle diğer yeni iPhone modellerinden daha geç satışa sunulabileceği ve en erken ekim ayında raflardaki yerini alabileceği iddia ediliyor.

FİYATI 2 BİN DOLARDAN BAŞLAYABİLİR

Katlanabilir iPhone’un 256 GB depolama kapasitesine sahip başlangıç versiyonunun yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketi taşıyabileceği iddia ediliyor. Daha yüksek depolama kapasitesine sahip seçeneklerde ise fiyatın 3 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği öne sürülüyor.

Cihazın beyaz ve koyu mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkabileceği de iddialar arasında.

APPLE WATCH VE AIRPODS DA SAHNEYE ÇIKABİLİR

Lansmanın yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalması beklenmiyor. Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerinin de etkinlikte tanıtılabileceği belirtiliyor.

AirPods tarafında ise AirPods 5 modelinin yeni bir çip ve sağlık odaklı bazı sensörlerle güncellenebileceği öne sürülüyor.

Apple’ın yeni cihazlarına ilişkin pek çok ayrıntı şu ana kadar iddialara dayanırken, kesin özellikler, fiyatlar ve satış takviminin lansmanla birlikte netleşmesi bekleniyor.