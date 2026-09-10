Alanya Belediyesi tarafından organize edilen Yeşilçam Açık Hava Sinema Günleri kapsamında bu hafta sonu nostaljik bir buluşma yaşanacak. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Çiçek Abbas, kentin iki farklı noktasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Alanya Belediyesi'nin duyurusuna göre, etkinliğin ilk gösterimi 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Başkanlar Parkı'nda yapılacak. Sinemaseverler için planlanan ikinci gösterim ise 13 Eylül Pazar günü aynı saatte Mahmutlar Belediye Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.

İLYAS SALMAN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Bu haftaki gösterimleri özel kılan detay ise filmin başrol oyuncularından İlyas Salman'ın etkinliğe bizzat katılması olacak. Usta oyuncu, film başlamadan önce alana gelerek sinemaseverlerle bir araya gelecek ve ardından Çiçek Abbas'ı vatandaşlarla yan yana izleyecek.

NOSTALJİ RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Geçmişin açık hava sinema kültürünü ilçenin farklı mahallelerine taşımayı hedefleyen belediye yetkilileri, nostalji yaşamak isteyen tüm vatandaşları organizasyona davet etti. Etkinlik alanlarında film saatine doğru yoğunluk yaşanması bekleniyor.