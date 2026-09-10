Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de maçın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kartal, takımının Roma karşısında ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti.

"GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAF OLDUK"

Roma’nın güçlü ve zayıf yönlerine göre maça hazırlandıklarını ifade eden İsmail Kartal, “Roma takımı çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Onların da zaaflarını biliyorduk ve buna göre çalıştık. Şampiyonlar Ligi maçları strateji maçlarıdır. Oyuncularım stratejimizi baştan sona harfi harfine yerine getirdi.” dedi.

Takımının performansını değerlendiren Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularımı söylediklerimi yerine getirdikleri için tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA EDİYORUM"

İsmail Kartal, açıklamasının devamında istifa kararını duyurarak, “Görevimden istifa ediyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum.” sözlerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL GÜNLERDİ"

Yaklaşık 3 aydır görevde olduğunu belirten deneyimli teknik adam, kulüp yönetimine, futbolcularına ve çalışanlara teşekkür etti:

“3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar… Başkanımız ve yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.”

"KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN BU KARARI ALDIM"

Kararını ekibiyle birlikte aldığını açıklayan Kartal, Fenerbahçe’nin önünü açmak istediğini vurguladı.

“Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime ve oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma ve gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim. Bir daha geri dönmemek kaydıyla…”

Bu açıklamayla birlikte İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki görev dönemi sona erdi.