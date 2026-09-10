Manavgat ilçesindeki Sorgun Boğaz Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, 'Hanzala' adı verilen genç yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak Akdeniz sularına bırakıldı. Akdeniz biyoçeşitliliğini koruma çalışmaları kapsamında hayata geçirilen programa yerel yöneticiler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla DEKAFOK

Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, denizlerin korunmasının kıyılardaki insan faaliyetlerine bağlı olduğu vurgulandı. Ağırbaş, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağasına Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin yurdundan koparılmış çocuk karakteri Hanzala'nın adını verdiklerini aktardı.

HANZALA'NIN ROTASI EKOSİSTEMİ AYDINLATACAK

Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı kapsamında elde edilecek verilerle, kaplumbağaların göç yolları, beslenme rotaları ve Akdeniz ekosistemi için kritik öneme sahip deniz çayırlarının yayılım alanları belirlenecek. Ağırbaş, bu takip sürecinin yalnızca bir haritalama çalışması olmadığını, insanın doğayla kurması gereken uyumlu ilişkinin de bir göstergesi olacağını bildirdi.

UYDU TAKİBİ DENİZ KORUMA ÇALIŞMALARINA NASIL KATKI SAĞLIYOR?

Deniz kaplumbağalarına takılan uydu vericileri, su altı yaşamının izlenmesine olanak tanıyarak bilim insanlarına iklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklıklarına etkisini gösteriyor. Bu cihazlar sayesinde kaplumbağaların kışlama alanları tespit ediliyor ve balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerle çakışan riskli alanlar bölgesel olarak koruma altına alınabiliyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Türkiye'deki çevre bilincinin 1980'lerde caretta carettaların korunması amacıyla başladığını hatırlattı. Vali Şahin, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31

İklim Zirvesi öncesinde Manavgat ve Kemer gibi ilçelerdeki dumansız plaj ile deniz çöpü bariyeri uygulamalarının çevre eylem planları açısından taşıdığı önemi vurguladı.