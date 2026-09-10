Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizinin 16. bölümünde geçmişten gelen sırlar ve karakterlerin aldığı kritik kararlar hikâyenin seyrini değiştirdi.

ERKAN TUTUKLANDI

Yeni bölümde Erkan, Ferman’ın vurulmasını üstlenmesinin ardından tutuklandı. İstanbul’da mahkemeye çıkarılan Erkan hakkında tutuklu yargılama kararı verildi. Bu gelişme, özellikle Dicle cephesinde yeni bir mücadelenin başlamasına neden oldu.

Dicle, Erkan’ın özgürlüğüne kavuşabilmesi için elinden geleni yaparken girişimlerinden istediği sonucu alamadı.

FERMAN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Ferman’ın sağlık durumundaki kritik gelişmeler de 16. bölümün önemli başlıklarından biri oldu. Hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyaç duyan Ferman, tedavi amacıyla İstanbul’a getirildi.

Aldur ailesi uygun donörün bulunması için harekete geçerken Ferman’ın yeniden hayata tutunup tutunamayacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

TAHİR ŞİRKETİN PEŞİNDE

Erkan’ın tutuklanmasını kendi planları açısından fırsat olarak gören Tahir ise İnci üzerinde baskı kurarak uzun süredir istediği şirketin başına geçmek için harekete geçti.

Öte yandan Tahir ve Aldur ailesi, Feride Öğretmen olarak bildikleri kişinin gerçekte Dicle’nin ablası Derya olduğunu öğrendi. Tahir, Erkan’ın Ferman’ı Derya’yı korumak amacıyla vurduğunu düşünürken olayların gerçek yüzü henüz ortaya çıkmadı.

DERYA KAÇMAK İSTİYOR

Geçmişinin yeniden karşısına çıkmasından endişe eden Derya, çevresindeki insanlara karşı mesafeli bir tutum sergilemeye başladı. Ferman’ın yeniden hayata dönmesi ve geçmişinden gelen düşmanların kendisini bulması, Derya’nın en büyük korkuları arasında yer aldı.

Derya, Dicle’yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmayı planlarken Civan ise Dicle ile Erkan’ı yeniden bir araya getirmek ve Derya’yı kurtarmak amacıyla gizli bir plan yaptı. Civan’ın aldığı kararı yalnızca Nilüfer biliyor.

ERKAN’A HAPİSHANEDE SÜRPRİZ DESTEK

Cezaevinde özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arayan Erkan’ın karşısına Ali isimli bir mahkûm çıktı. Ali, Erkan’a destek olmaya başlarken gerçek kimliği ve planları ise gizemini koruyor.

Bölümün sonunda Dicle’nin Erkan için verdiği mücadelede sonuç alamaması, genç kadını büyük bir ikilemin ortasında bıraktı. Dicle’nin vereceği kararın yeni bölümlerde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

SEVDİĞİM SENSİN 16. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin 16. bölüm, yayın sonrasında Star TV’nin resmi dijital platformu üzerinden izlenebiliyor. Dizinin yeni bölümleri ve yayınlanan bölümlere ilişkin içerikler de kanalın resmi yayın kanallarından takip edilebiliyor.