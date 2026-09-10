Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'deki 81 ilin dijital tanıtım stratejisinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, illerin yerel ve uluslararası düzeyde tanıtımını üstlenen "Gezsen" ile "Go" sosyal medya hesapları tek bir çatı altında birleştirildi. Bu adımla birlikte, turizm pazarlamasında dağınık hesap yapısı son bularak daha güçlü ve teknoloji odaklı bir marka inşası hedefleniyor.

Dönüşüm süreci, dünyanın en büyük sosyal medya ağlarını bünyesinde barındıran Meta ile kurulan stratejik iş birliği doğrultusunda yürütülüyor. Hesapların birleştirilmesi ve yeni yayın altyapısına geçiş aşamasında Meta'nın küresel çaptaki en iyi uygulamaları referans alınıyor. Teknik gerekliliklerin tamamlanmasıyla birlikte, birleşik hesaplardan elde edilecek veriler yapay zeka destekli hedefleme araçlarıyla işlenecek.

DİJİTAL TANITIMDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Küresel turizm pazarında destinasyon tanıtımları artık sadece görsel paylaşımından ibaret olmaktan çıkarak tamamen veri odaklı bir yapıya dönüştü. Sosyal medya platformlarındaki algoritmaların kısa video formatlarına ve etkileşim oranlarına öncelik vermesi, ülkelerin pazarlama bütçelerini doğrudan yapay zeka destekli hedefleme sistemlerine kaydırmasına neden oluyor. TGA'nın hayata geçirdiği bu yeni altyapı, içeriklerin doğru pazardaki doğru turist kitlesine nokta atışı ulaşmasını sağlayacak.

Yeni dönemde illerin dijital vitrinleri tamamen yenileniyor. Sezonluk turizm kampanyalarından gastronomi rotalarına kadar tüm tanıtım faaliyetleri, GoTürkiye'nin uluslararası standartlarındaki görsel diliyle şekillenecek. Kısa video formatlarının ağırlıkta olacağı bu süreçte, yaratıcı hikaye anlatımı ön planda tutulacak.

GEÇİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut mimarideki "Gezsen" hesapları, aşamalı olarak "Go" il hesaplarına entegre edilerek yeni yönetim panellerine aktarıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından her il, hem yerli hem de yabancı turistlere yönelik tüm dijital iletişimini güçlendirilmiş tek bir "GoTürkiye" il hesabı üzerinden yürütecek. Tek merkezden yapılacak kampanya optimizasyonları sayesinde, il tanıtımları sürekli ölçülebilir bir yapıya kavuşacak.