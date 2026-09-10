PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de 4-7 Eylül tarihleri arasında oynanan karşılaşmalara ilişkin disiplin kararlarını duyurdu. Kurulun açıkladığı kararlarda futbolcuların yanı sıra teknik adamlar, kulüpler ve taraftar gruplarına yönelik cezalar da yer aldı.

VLAHOVIC’E 1 MAÇ MEN

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Eylül’de oynanan derbinin ardından Beşiktaşlı Dusan Vlahovic’e, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verildi.

Beşiktaş’a ayrıca saha olayları nedeniyle 280 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratın sezon içerisinde deplasmanda ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 75 bin TL ceza uygulandı. Böylece siyah-beyazlı kulübün toplam para cezası 555 bin TL oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA 500 BİN TL

Fenerbahçeli Muhammed Kerem Aktürkoğlu ise derbi sonrasında yaptığı flaş röportajdaki açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, Aktürkoğlu’nun açıklamalarını “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” kapsamında değerlendirerek futbolcuya oy çokluğuyla 500 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçe’ye de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280 bin TL para cezası uygulandı. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı tribün bloklarındaki taraftarların elektronik bilet kartlarının, sarı-lacivertlilerin bir sonraki iç saha karşılaşması için bloke edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında ise müsabaka sonrası açıklamaları nedeniyle yapılan sevkin ardından ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

NURİ ŞAHİN VE UMUT BOZOK’A CEZA

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının ardından İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’e de ceza çıktı. Şahin’e hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verildi.

Başakşehirli Umut Dilan Bozok ise rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildi.

GALATASARAY’A PARA CEZASI

PFDK, Galatasaray’a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içerisinde deplasmanda ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200 bin TL para cezası verdi. Belirlenen misafir tribünü bloklarındaki taraftarların bir sonraki deplasman karşılaşmasına girişleri de engellendi.

Galatasaray’da üç masör ve bir görevliye, akredite edilmedikleri alanlarda bulunmaları nedeniyle ayrı ayrı 50 bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL ceza verildi. Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

OGÜN BAYRAK 2 MAÇ YOK

Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasının ardından Göztepeli Ogün Bayrak da rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Göztepe’ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar verilirken, belirlenen tribün bloklarındaki taraftarların bir sonraki iç saha karşılaşmasına girişlerinin engellenmesine hükmedildi.

İLKER PÜREN’E 3 MAÇLIK CEZA

Kasımpaşa Antrenörü İlker Püren’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası uygulandı.

Kocaelispor’a ise zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi nedeniyle 280 bin TL para cezası verildi.

Trabzonspor ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin hakkında yapılan disiplin sevklerinde ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.