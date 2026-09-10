Antalyaspor’un önde gelen taraftar gruplarından 07 Gençlik, eğitim dönemi öncesi kentteki ihtiyaç sahibi aileler için yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini ekledi. Gelenekselleşen kırtasiye yardımı kampanyası kapsamında bu yıl 500 aileye ulaşılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, hazırlanan destek paketinde her bir aileye 3 bin TL değerinde kırtasiye çeki verilecek. Kampanyanın hayata geçirilmesine Tolga Cömertoğlu ile birlikte Manolya Barut Cömertoğlu ve Nergis Cömertoğlu da destek sağladı. 07 Gençlik grubu, yayımladığı mesajda bu isimlere tribün camiası adına özel teşekkürlerini iletti.

TRİBÜNDEN SOSYAL DAYANIŞMAYA

Artan eğitim harcamaları ve okul masrafları, sivil toplum kuruluşları ile taraftar gruplarının yürüttüğü bu tür yerel sosyal yardımları dar gelirli aileler için daha kritik hale getiriyor. 07 Gençlik temsilcileri, şehrin ve esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Paylaştıkça azalır dertler, paylaştıkça çoğalır servet" ifadeleriyle dayanışma çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, grubun sadece tribünde değil, hayatın her alanında Antalyalıların yanında olmaya devam edeceği belirtildi.