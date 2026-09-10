Apple'ın yeni CEO'su John Ternus yönetiminde gerçekleştirdiği sonbahar lansmanında, markanın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ve yeni nesil yapay zeka stratejileri vitrine çıktı. Oksijen'in derlediği habere göre, yurt dışında 1999 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek olan iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatı 230 bin lira olarak belirlendi.

Fiyatların açıklandığı 25 ülke arasında Türkiye, en pahalı pazar konumuna yerleşti. Türkiye'yi 4 bin 311 dolarla Brezilya ve 3 bin 153 dolarla Hindistan takip ederken, cihazın en ucuz olduğu ülkeler sırasıyla ABD, Kanada (2 bin 173 dolar) ve Birleşik Arap Emirlikleri (2 bin 231 dolar) oldu. Avrupa pazarında ise Almanya 2 bin 676 dolar, İngiltere 2 bin 711 dolar, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya 2 bin 723 dolar seviyesinde konumlandı.

YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ DÖNEM

Tim Cook'un ardından sahne alan John Ternus, cihazı yapay zeka çağının en güçlü kişisel asistanı olarak tanımladı. Apple Intelligence uygulamalarının temel olarak cihaz üzerinde çalışacağı, ek işlem gücü gerektiğinde ise özel bulut altyapısının devreye gireceği bildirildi. Meta, Google ve Samsung'un akıllı gözlüklere yöneldiği bir dönemde Apple, yapay zeka stratejisinin merkezine doğrudan akıllı telefonu yerleştirdi.

İPHONE 18 FİYATLARI VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Etkinlikte tanıtılan iPhone 18 serisinde, küresel bellek çipi sıkıntısının yansıması olarak fiyat artışına gidildi. Siyah, gümüş, buz mavisi ve bordo renk seçenekleriyle 12 Eylül'de satışa çıkacak seride, iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, Pro Max'in ise 1.299 dolar olarak açıklandı. Cihazlara gücünü veren altı çekirdekli yeni A20 işlemcisinin, performansı yüzde 20 oranında artırması bekleniyor. Pil ömrü geliştirilen iPhone 18 Pro Max, tek şarjla 45 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.

KATLANABİLİR EKRANDA ÇİFT PİL TEKNOLOJİSİ

Lansmanın odak noktası olan 256 GB kapasiteli iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim'de alınmaya başlanacak ve teslimatlar 23 Ekim'de gerçekleştirilecek. Yıldız beyazı ve gece gökyüzü renkleriyle sunulan cihaz, katlandığında pasaport boyutlarına iniyor. Her iki tarafında ayrı pil barındıran model, dış ekran kullanımında 44 saate, iç ekran kullanımında ise 31 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor. Beş dakikalık hızlı şarj ile beş saatlik kullanım elde edilebiliyor.

KÜRESEL FİYATLANDIRMADA REKOR FARK

Yeni modelin küresel satış stratejisi incelendiğinde, bölgeler arası vergilendirme ve kur politikalarının tüketiciye yansıması net bir şekilde görülüyor. Türkiye'deki 230 bin liralık etiket, cihazın ABD'deki ana satış fiyatından yüzde 137,3 oranında daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Bu durum, aynı donanıma sahip bir teknolojik ürünün farklı coğrafyalardaki erişilebilirliği arasındaki makası tarihi bir seviyeye taşıyor.