KÜTAHYA’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Semih Öksüz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 43 AGZ 744 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Semih Öksüz idaresindeki 43 AEU 802 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan Öksüz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALBİ DURAN ÖKSÜZ’E MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık ekipleri, kalbi duran Semih Öksüz’e olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Öksüz, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı.