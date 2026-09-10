UEFA

Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık aranın ardından mücadele eden Fenerbahçe, sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırladı. Kadıköy'deki Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ilk yarısında konuk ekip öne geçti. 39. dakikada Malen'in pasıyla topla buluşan Cristante, ceza yayının sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Roma'yı 1-0 üstün duruma getirdi ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, aradığı golü erken buldu. 48. dakikada sahneye çıkan Archie Brown, kaydettiği golle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

KAÇAN FIRSATLAR

Karşılaşma boyunca her iki takım da önemli tehlikeler yarattı. 11. dakikada Greenwood'un hazırladığı pozisyonda Bartuğ Elmaz'ın şutunu kaleci Svilar kontrol etti. Bir dakika sonrasında ise Vedat Muric'in pasında Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu yine Svilar çeldi. Konuk ekipte ise 21. dakikada Kone'nin pasıyla ceza sahasına giren Dybala'ya kaleci Ederson gol izni vermedi.

YENİ FORMATTA PUANIN ÖNEMİ

Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında iç sahada alınan her puan, takımların üst tura çıkma hesaplarında kritik rol oynuyor. Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra döndüğü organizasyona puanla başlaması, ilerleyen haftalardaki fikstür öncesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Maç sonu paylaşılan istatistiklere göre, her iki ekip de oluşturulan yeni lig sisteminde hanesine birer puan yazdırmış oldu. Fenerbahçe; Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem ve Muriç ilk 11'iyle mücadele ederken, Roma ise Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule ve Malen kadrosuyla sahada yer aldı.