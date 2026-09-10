5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) öncesinde kurumlar arası koordinasyon süreci hızlandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen hazırlık toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve Türkiye Uzay Ajansı temsilcileri katılım sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı oturumda, organizasyonun güvenliği ve kurumların üstleneceği görevlere ilişkin detaylı sunumlar yapıldı.

KÜRESEL ORGANİZASYONLAR İÇİN HAZIRLIK

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, açılışta konuşan Vali Hulusi Şahin, kentin uluslararası etkinliklerdeki tecrübesine dikkat çekti. Şahin, Antalya'nın önümüzdeki süreçte sadece uzay kongresine değil, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) da ev sahipliği yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Dünyanın en önemli uzay buluşmalarından biri olarak kabul edilen kongre için kentteki güvenlik tedbirleri ve lojistik planlamaların ekim ayına kadar aralıksız süreceği açıklandı.