Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Alanya'da yaşanacak. Sezona iyi bir giriş yapan Alanyaspor, saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut üstlenirken, dördüncü hakem olarak Burak Kamalak görev yapacak.

Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki turuncu-yeşilli ekip, geride kalan dört haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 7 puanla 7. basamakta yer alıyor. Son olarak deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup eden Alanya temsilcisi, bu maçı da kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini üç maça taşımayı hedefliyor. Konuk ekip Göztepe ise lige istediği gibi başlayamadı. İlk dört maçında galibiyet yüzü göremeyen ve 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sadece 1 puan alabilen İzmir ekibi, 17. sırada bulunuyor. Göztepe son maçında sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 yenildi.

REKABETTE ALANYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalara bakıldığında ev sahibi ekibin bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Aktarılan verilere göre Göztepe, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamazken, bu müsabakalar 4 beraberlik ve 3 Alanyaspor galibiyetiyle sonuçlandı. İzmir temsilcisinin Mart 2021'den bu yana mağlup edemeden daha fazla karşılaştığı tek rakibinin Galatasaray olduğu bildirildi.

Öte yandan, iki ekibin Alanya'daki randevuları genellikle düşük skorlara sahne oluyor. Alanyaspor, Süper Lig tarihinde en az 7 kez ağırladığı rakipleri arasında evinde en az golü (7) Göztepe ağlarına gönderdi. Bu maçlarda toplamda sadece 13 gol atıldığı kaydedildi.

İKİ TAKIMIN PENALTI İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA?

Karşılaşma öncesinde açıklanan istatistiklere göre, iki takımın penaltı performansları ve deplasman karneleri arasında ciddi bir fark bulunuyor. Göztepe deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 3 dış saha maçının tamamında kalesinde üçer gol gördü. 2024-25 sezonundan bu yana Göztepe kullandığı 17 penaltının 7'sini kaçırırken, Alanyaspor aynı süreçte beyaz noktaya geçtiği 11 pozisyonun tamamını gole çevirmeyi başardı.

Bireysel istatistiklerde ise Göztepe hücum oyuncusu Juan'ın kariyerinde kaçırdığı üç penaltının ikisini Alanyaspor'a karşı kullanmış olması dikkat çekiyor. Alanyaspor cephesinde ise Florent Hadergjonaj, Süper Lig kariyerinde İzmir ekibine karşı forma giydiği 7 maçta henüz gol katkısı sağlayamadı.