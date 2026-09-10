SARIYER’de trafikte yaşanan silahlı tehdit olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. Oyuncu Melisa Döngel ile yanında bulunan M.F.S.’ye başka bir araçtaki sürücünün silah gösterdiği ihbarı üzerine başlatılan çalışmada şüpheli kısa sürede tespit edildi.

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü Poligon Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melisa Döngel ile M.F.S., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan sürücü caddede durakladı ve Döngel’e silah gösterdi.

PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki incelemeler ve araç plakası üzerinden yaptığı sorgulamada şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi.

Şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHA EL KONULDU

A.Ö.’nün üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde taşıma ruhsatlı tabanca bulundu. Polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan A.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliye ayrıca ‘Yasak yerde duraklama’, ‘Saygısızca araç kullanma’ ve ‘Muayenesiz araç kullanma’ gerekçeleriyle idari para cezası uygulandığı bildirildi.