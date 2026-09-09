Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren Mimar Sinan Akademi, Büyükler Düzenlemesiz Dal Halk Oyunları ekibine yeni yetenekler kazandırmak amacıyla seçme düzenliyor. Geleneksel kültürün yaşatılması hedefiyle oluşturulan programa katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, sanatın çeşitli dallarında her yaş grubuna eğitim veren akademi, bu kez sahne deneyimi yaşamak isteyen kadınları hedef alıyor. Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan çalışmalar, katılımcıların sanatsal becerilerini de geliştirmelerine olanak tanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ekibe dahil olmak isteyen adayların 14 yaş ve üzerinde olması ile kadın olması şartı aranıyor. Ritmini ve enerjisini sahneye yansıtmak isteyen ilgililerin, 25 Eylül tarihine kadar Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne şahsen başvuru yapması gerekiyor.

SEÇMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Seçmeler, 27 Eylül Pazar günü saat 12.00'de yine başvuruların kabul edildiği Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başarılı olan adaylar, yeni dönem çalışmalarında doğrudan yer alma hakkı kazanacak.