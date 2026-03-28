Boston’daki Coldplay konserinde ortaya çıkan yasak ilişki, sosyal medyada viral oldu. Üst düzey iki yöneticinin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

DEV ŞİRKETTE SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dün akşam ABD’nin Boston kentinde düzenlenen Coldplay konseri, müzikten çok bir skandalla konuşulmaya başladı. Konser sırasında seyircileri ekrana yansıtan kameralar, kalabalık arasındaki bir çifti yakın plana aldı. O anlar ilk başta sıradan bir konser görüntüsü gibi görünüyordu ama birkaç saniye sonra işler değişti. Kamera karşısında panikleyen ikilinin tavırları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı.

YASAK İLİŞKİ KAMERALARA YANSIDI

İddialara göre görüntülerde yer alan kişiler, teknoloji şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot. İkili, konserde sarmaş dolaş şekilde müziği dinlerken dev ekrana yansıtıldı. Ancak kamerayı fark ettikleri anda panikleyip saklanmaya çalışmaları, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İkisi de evli ve çocuk sahibi olan yöneticilerin bu görüntüleri, “yasak ilişki” iddialarını beraberinde getirdi.

SAHNEDEN GELEN ŞAKA GERÇEK ÇIKTI

Konser sırasında sahnede bulunan Coldplay’in solisti Chris Martin, ekranda görülen çifte espriyle yaklaşmıştı. “Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar” sözleri salonda kahkahalara neden olmuştu. Ama ertesi gün ortaya çıkan detaylar, bu sözlerin şaka olmaktan çıkmasına yol açtı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, özellikle çiftin panik anlarını paylaşarak binlerce yorum yaptı. Birçok kişi “kameraya yakalanan yasak aşk” etiketiyle içerik üretirken, olay gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

AİLE CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Skandalın ardından CEO Andy Byron’ın eşi Megan Kerrigan Byron’un sosyal medya hesabındaki değişiklikler dikkat çekti. Önce soyadını kaldırdığı, ardından hesabını tamamen kapattığı iddia edildi. Bu gelişme, olayın gerçekliğine dair yorumları daha da artırdı.

KARİYER DETAYLARI DA GÜNDEM OLDU

LinkedIn verilerine göre Andy Byron, 2023 Temmuz ayında şirketin CEO’su olarak göreve başladı. Kristin Cabot ise 2024 Kasım ayında insan kaynakları direktörü olarak şirkete katıldı. Daha önce Cabot hakkında “liderliğini kanıtlamış bir çalışan” ifadelerini kullandığı ortaya çıkan Byron’un bu sözleri de yeniden gündeme geldi.

O ANLAR…

Aslında konserdi, müzikti… Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ama bazen bir kamera, her şeyi ortaya çıkarıyor.