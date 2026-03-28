Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 29 Mart 2026 itibarıyla çeyrek altın 10 bin TL sınırını aşarken, yatırımcıların gözü Pazartesi gününe çevrildi. Antalya ve Alanya’da da fiyatlar yakından takip ediliyor.

29 MART ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

29 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın piyasasında dikkat çeken bir tablo oluştu. Özellikle çeyrek altın fiyatı yeniden yükseliş trendine girerken, küçük yatırımcı hareketliliği arttı. Saat 10.00 verilerine göre:

Gram altın: 6.417 TL (alış) – 6.418 TL (satış)

Çeyrek altın: 10.267 TL (alış) – 10.493 TL (satış)

10.267 TL (alış) – 10.493 TL (satış) Yarım altın: 20.471 TL – 20.987 TL

20.471 TL – 20.987 TL Cumhuriyet altını: 43.690 TL – 44.352 TL

Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4.493 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YATIRIMCI NEDEN TAKİPTE?

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, sadece büyük yatırımcıları değil, günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Özellikle Alanya ve Antalya’da düğün sezonu yaklaşırken, çeyrek altın fiyatları vatandaşın cebini daha da yakından ilgilendiriyor. Bir kuyumcunun önünde konuşulan şu cümle aslında durumu özetliyor: “Geçen yıl 4-5 tane alıyorduk, şimdi bir taneyi zor alıyoruz.” Fiyatlar artınca alışkanlıklar da değişiyor. Kimisi gram altına yöneliyor, kimisi beklemeyi tercih ediyor.

PAZARTESİYE KAÇ LİRA OLUR?

Altın piyasasında en çok merak edilen soru bu: Pazartesi altın fiyatları ne olur? Mevcut verilere göre:

Ons altın güçlü seyrini koruyor

Dolar/TL etkisi yukarı yönlü baskı oluşturuyor

Küresel belirsizlikler devam ediyor

Bu tabloya göre uzmanların genel beklentisi: Çeyrek altının Pazartesi günü 10.500 – 10.700 TL bandına yaklaşabileceği yönünde. Ama net bir şey söylemek zor. Çünkü hafta sonu gelişmeleri bazen piyasayı ters köşe yapabiliyor. Bir anda yön değişebiliyor yani…

ALTIN ALINIR MI, BEKLENİR Mİ?

Kısa vadede yükseliş eğilimi sürse de, uzmanlar genelde şu noktada birleşiyor: Panik alımı yerine kademeli alım daha güvenli. Yani tüm parayla tek seferde almak yerine, parça parça almak daha az riskli görülüyor. Ama herkesin hesabı farklı. Kimi düğün için alıyor, kimi yatırım için.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler:

Küresel ekonomik belirsizlikler

Merkez bankalarının politikaları

Dolar/TL kuru

Jeopolitik gelişmeler

Özellikle son dönemde güvenli liman talebinin artması, fiyatları yukarı taşıyan en önemli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

SON DURUM KISA ÖZET

Çeyrek altın 10.493 TL seviyesinde

Yükseliş trendi devam ediyor

Pazartesi için yukarı yönlü beklenti var

Biraz beklemek mi, hemen almak mı… işte herkesin kafasındaki soru bu.