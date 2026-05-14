Yunanistan Turizm ile Çevre ve Enerji bakanlıkları tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle, popüler adalardaki turizm baskısını azaltmak için konaklama ve inşaat sınırları getirildi. Türk vatandaşlarının sıklıkla yararlandığı kapıda vize uygulaması ise bu kısıtlamalardan etkilenmeyerek 2026 yazına kadar güvence altına alındı.

Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ve Çevre Bakanı Stavros Papastavrou'nun duyurduğu 'Özel Mekansal Turizm Çerçevesi'ne göre, Santorini, Rodos ve Mikonos gibi yoğun ilgi gören adalarda yeni kurallar geçerli olacak. Aşırı kalabalığın ekosistem ve altyapı üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla yatak kapasitelerine üst sınır uygulanacak.

KIYI ŞERİDİNE İNŞAAT YASAĞI MI GELDİ?

Yeni çerçevenin en belirgin adımlarından biri sahil bölgelerini kapsıyor. Adaların kıyı şeridindeki ilk 25 metrelik alana, bundan böyle sadece kamu yararı taşıyan projeler için inşaat izni verilecek. Ayrıca ülke genelindeki turistik bölgeler yoğunluk seviyelerine göre sınıflandırılarak, tarihi ve doğal sit alanlarında koruma tedbirleri artırılacak.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN KAPIDA VİZE ŞARTLARI NELER?

Avrupa Komisyonu onayıyla yürütülen kapıda vize sisteminde herhangi bir daralmaya gidilmedi. Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, belirlenen 12 Yunan adasına seyahatlerinde 7 güne kadar geçerli vizeyi sınır kapılarında almayı sürdürecek. Seyahat planlayan ziyaretçilerin, sınır kapılarındaki yoğunluktan etkilenmemek adına gerekli evrak ve harç ödemelerini yetkili acenteler üzerinden önceden tamamlaması genel bir pratik olarak öne çıkıyor. Yetkililerin aktardığına göre, yürürlüğe giren yeni önlemlerin temel amacı turist sayısını düşürmek değil, mevcut turizm hareketliliğini mimari dokuyu bozmadan sürdürülebilir standartlarda yönetmek.