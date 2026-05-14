Adana Bölge Adliye Mahkemesi, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir uyuşmazlıkta son noktayı koydu. Verilen emsal karara göre, kredi kullanırken bankaya yazılı talimat veren emeklilerin maaşının tamamına bloke konulabilecek.

Dava süreci, 2015 yılında bir bankadan kredi çeken emekli yurttaşın borcunu maaşının tamamen kesilmesiyle ödemesiyle başladı. Ancak 2016 yılında, emeklinin yetkilisi olduğu şirketin ticari kredisi nedeniyle maaşındaki tam kesinti uygulaması devam etti. 2018 yılında yapılan itiraz üzerine kesinti kısa bir süre dursa da, taraflar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı.

DÖRTTE BİR KESİNTİ KURALI TARTIŞMASI

Emekli vatandaş açtığı davada, yasalara göre maaşından en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini savunarak geçmiş kesintilerin iadesini talep etti. Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporunu dikkate alarak emekliyi haklı buldu ve kesintilerin iadesine hükmetti. Bunun üzerine davalı banka, söz konusu kredinin ticari nitelikte olduğunu ve müşterinin sözleşmeyle emekli maaşı üzerinde takas ve mahsup yetkisi verdiğini belirterek dosyayı İstinaf'a taşıdı.

EMEKLİ MAAŞINA TAM BLOKE YASAL MI?

Kredi sözleşmelerine eklenen mahsup yetkisi maddeleri, standart uygulamalardaki dörtte bir kesinti sınırını ortadan kaldırabiliyor. Başvuruyu inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi, emeklinin kredi taksitlerinin ödenmesi için maaş hesabından kesinti yapılmasına yönelik önceden yazılı talimat verdiğini tespit etti. Mahkeme kararında, bankanın sözleşme hükümlerine dayanarak ihbarda bulunmadan mahsup işlemi yapmasının hukuka uygun olduğu vurgulandı.

İstinaf Mahkemesi, bu gerekçelerle ilk derece mahkemesinin verdiği iade kararını iptal etti. Kesin nitelik taşıyan bu emsal karar, kredi sözleşmelerine onay veren emeklilerin maaşlarının tamamının bloke edilebilmesine yasal zemin hazırlamış oldu.