TBMM

Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetiminde toplandı. Gündemdeki asıl kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri değerlendirildi. Aktarılan bilgilere göre, DEM Parti'nin Kürtçenin kamusal alandaki kullanım engellerinin tespit edilmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin oyları sonucunda reddedildi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN EŞİTLİK VE ÇÖZÜM MESAJLARI

Önerge üzerine açıklamalarda bulunan DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, demokratik çözüm sürecinde tarihi bir eşikte olunduğunu ifade etti. Varlı, Kürtçenin korunmasının kültürel çeşitliliğin yaşatılması açısından kritik olduğunu ve diller arası eşitliğin toplumsal barışı güçlendireceğini savundu. Sürece dair değerlendirmelerini paylaşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise partisinin eşit yurttaşlık vizyonuna vurgu yaptı. Konuralp, ana dilin temel bir hak olduğunu belirterek, Türkiye'de konuşulan tüm dillerin ötekileştirilmeden varlığını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Genel Kurul'da söz alan Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'nin farklı medeniyetleri barındıran yapısına dikkat çekti. Son dönem politikalarında kimliksel farklılıkların siyasi araç olarak kullanılmasını eleştiren Çalışkan, günübirlik seçim manevraları yerine ülkenin ortak geleceğini merkeze alan adımlar atılması gerektiğini aktardı.

TBMM GÜNDEMİNDEKİ EKONOMİK DÜZENLEMELER NELER İÇERİYOR?

Parti önergelerinin oylanmasının ardından Genel Kurul, ekonomik düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin mesaisine geçti. Gündemde yer alan bu paket, varlık barışı düzenlemeleri ve İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren firmalara sağlanacak yeni vergi avantajlarını kapsıyor. Aynı yasa teklifi içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya yükseltilmesini öngören ve iş dünyasını yakından ilgilendiren maddeler de karara bağlanacak.