Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Antalya genelindeki turizm tesislerinde hareketliliği artırdı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun açıklamalarına göre, 26 Mayıs'ta başlayacak arife günü ve 27-30

Mayıs tarihlerindeki bayram süresince hava sıcaklıklarının ortalama 28 derece civarında beklenmesi sektöre olumlu yansıyor.

REZERVASYONLARDA 9 GÜN ETKİSİ NASIL HİSSEDİLİYOR?

Tatil süresinin resmi makamlarca uzatılmasının planlamaları kolaylaştırdığını belirten Kavaloğlu, ailelerin bu geniş zaman dilimini dinlenmek için bir fırsat olarak gördüğünü aktardı. Uzun tatil süresinin misafirlere acele etmeden dinlenme imkanı sunduğunu ifade eden AKTOB

Başkanı, tesis seçimlerinde bu durumun belirleyici bir faktör haline geldiğini vurguladı.

AVRUPA'DAKİ TATİL İLE ÇAKIŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının ana vatanlarında tatil yapma isteği, bu yıl Kurban Bayramı'nın Avrupa'daki 'Pfingsten' tatiliyle aynı döneme denk gelmesiyle daha da önem kazandı. Kavaloğlu, yurt dışından gelen gurbetçilerin taleplerine yerli turistlerin de eklenmesiyle kıyı şeridinde tam bir turizm şenliği yaşanmasının beklendiğini dile getirdi.

ALANYA VE BÖLGE TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya merkezli başlayan bu rezervasyon ivmesinin, bölgenin lokomotif turizm destinasyonlarından Alanya'da da yakından takip edildiği biliniyor. Hem iç pazar hem de Avrupa'dan gelecek gurbetçi akınının, Alanya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranlarını önemli ölçüde artırması ve yerel esnafın turizm hareketliliğinden payını alması muhtemel bir etki olarak öne çıkıyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL SEÇENEKLERİ NELER SUNUYOR?

Antalya'nın bütçe dostu butik otellerden lüks konaklama alternatiflerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu hatırlatan Kavaloğlu, tatilcilerin en doğru tercihi yapabilmeleri için erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Erken adım atan misafirlerin, kapasitenin en yoğun olduğu dönemde bütçelerine uygun tatili kısıtlama hissetmeden planlayabilecekleri ifade edildi.