İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturması kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden yarışmacı Cansel Ayanoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif sonuçlandı.

11-12

Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, aralarında gece kulübü işletmecileri ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve ticaretine aracılık etmek suçlamalarıyla tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Soruşturma dosyasından basına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerden alınan kan, saç ve idrar örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Daha önce savcılık ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını iddia eden ve tek bağımlılığının estetik olduğunu öne süren Ayanoğlu'nun analiz sonuçlarında uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi.

TURİZM BÖLGELERİNDE YAKIN TAKİP

İstanbul merkezli eğlence sektörüne yönelik bu tür geniş çaplı hukuki süreçler ve denetimler, gece hayatının hareketli olduğu Alanya gibi turizm merkezlerinde de kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Ulusal çapta yürütülen adli operasyonların, yaz sezonu öncesi eğlence mekanlarındaki güvenlik standartlarına yönelik olası yansımaları dikkat çekiyor.

Operasyon dosyası kapsamında Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, eski hakem Elif Karaarslan ve Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel gibi isimlerin hukuki süreçleri devam ediyor.