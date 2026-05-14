ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan tarihinden itibaren Hürmüz Boğazı üzerinden İran limanlarına yönelik başlatılan ablukaya dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu tarihten bu yana bölgedeki limanlara giriş ve çıkış yapmaya çalışan toplam 70 ticari geminin rotası askeri müdahalelerle değiştirildi.

Operasyonların detaylarına inildiğinde, abluka kurallarını ihlal ettiği tespit edilen deniz araçlarına yönelik sert tedbirler alındığı görülüyor. CENTCOM yetkilileri, süreç içerisinde 4 geminin tamamen etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI DEVREYE GİRDİ

Önceki operasyon raporlarında da belirtildiği üzere, ABD donanmasına ait uçak gemilerinden kalkan savaş uçakları bölgede aktif rol oynuyor. İhlal girişiminde bulunduğu öne sürülen ve İran bandırası taşıyan boş petrol tankerleri, bu hava unsurları tarafından hedef alındı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ilgili gemilerin seyrüsefer sistemleri devre dışı bırakılarak hareket kabiliyetleri engellendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu askeri gerilim, uluslararası enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün önemli bir kısmının geçtiği bu dar boğazdaki askeri ablukalar, sadece bölgesel değil küresel tedarik zincirleri üzerinde de doğrudan etki yaratma potansiyeli taşıyor.