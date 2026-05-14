Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çok Güzel Hareketler 2, son bölümüyle sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı. Programda yer alan “Papaz Olduk” adlı skeç, farklı inançlara yönelik kullanılan bazı ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Komedi unsuru üzerine kurulan skeçte, Müslüman bir aile ile Hristiyan bir ailenin kız isteme sırasında yaşadığı kültürel farklılıklar konu edildi. Ancak özellikle Hristiyanlık inancı üzerinden yapılan bazı göndermeler, birçok izleyici tarafından saygı sınırlarını aşan ifadeler olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Programın yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, skeçte kullanılan diyaloglara tepki gösterdi. Paylaşımlarda, mizah yapılırken dini inançların hassasiyetine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği yönünde yorumlar öne çıktı.

Tepkilerin kısa sürede büyümesi üzerine program ekibi, tartışmalara neden olan bölümü resmi YouTube kanalındaki yayın listesinden kaldırdı.

PROGRAM EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi tarafından yapılan açıklamada, skeçte yer alan bir ifadenin amaçlanan mizahın ötesine geçtiğinin sonradan fark edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son bölümümüzdeki bir skecimizde amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç YouTube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz.”

DİNİ HASSASİYETLER ÜZERİNE TARTIŞMA BAŞLATTI

Olay, televizyon ve dijital içerik üretiminde mizahın sınırları ve dini değerlere yaklaşım konusunu yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü özür açıklamasını olumlu karşılarken, bazı izleyiciler ise içeriklerin hazırlanma aşamasında daha dikkatli olunması gerektiğini savundu.

Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan komedi programlarının, farklı kültür ve inançlara ilişkin konuları işlerken toplumsal hassasiyetleri gözetmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeler de tartışmaların merkezinde yer aldı.

YOUTUBE’DAN KALDIRILDI

Tepki çeken “Papaz Olduk” skeci, programın resmi YouTube kanalından kaldırıldı. Televizyon yayın akışında yer alan bölümle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda ise henüz ek bir açıklama yapılmadı.