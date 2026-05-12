Türk televizyon tarihinin iz bırakan yapımlarından Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalara kazınan Alp Balkan, yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesaplarına yansıyan bilgilere göre, usta oyuncunun vefatı doğum gününü kutladıktan sadece iki gün sonra gerçekleşti.

1970 yılında dünyaya gelen Balkan, 22 yaşında adım attığı oyunculuk kariyerinde Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız ve Davetsiz Misafir gibi dizilerde rol almıştı. Yakın geçmişte Kanlı Nigar adlı tiyatro oyununda da sahneye çıkan sanatçı, aynı zamanda müzik dünyasında Gülben Ergen, Bülent Ersoy ve Tarkan gibi isimlere vokalistlik yapmıştı.

SAĞLIK GEÇMİŞİNDE NELER YAŞANDI?

Oyuncunun vefat nedeni hakkında detaylı bilgi verilmezken, Balkan'ın bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiği bildirildi. 2017 yılında geçirdiği bypass ameliyatı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, o dönem hayata tutunmayı başarmıştı. Son paylaşımında çocukluk fotoğrafını kullanarak "Hoş gel yeni yaşım" notunu düşen Balkan'ın, Instagram hesabındaki 24 saatlik hikayelerinde hala kutlama mesajlarının yer alması dikkat çekti.

ALANYA KAMUOYUNDAKİ YANSIMASI

Doksanlı yılların nostaljik dizilerinin televizyon ekranlarında sıklıkla tekrarlandığı Alanya'da da, ünlü oyuncunun vefat haberi yerel kamuoyunda yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya'daki sanat etkinliklerini ve tiyatro oyunlarını ilgiyle izleyen yerel halk, Balkan'ın aramızdan ayrılmasını sosyal medya üzerinden paylaştıkları başsağlığı mesajlarıyla anıyor.