İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, dün geceden itibaren Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler yaşanıyor. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin doğrudan koordinasyonu ve sıkı gözetimi altında, belirlenen özel güzergah üzerinden 30'dan fazla geminin boğazdan geçişi sağlandı.

Bölgedeki deniz trafiğinde yoğunluk sürerken, çok sayıda geminin geçiş onayı almak için bekleyişine devam ettiği bildirildi. Devrim Muhafızları yetkilileri, ilgili kurumlardan resmi onay alınmadan hiçbir deniz aracının boğazı geçmeye çalışmaması gerektiği konusunda kesin uyarılarda bulundu.

ÇİN İLE ÖZEL MUTABAKAT SAĞLANDI

Uluslararası gemi trafiğindeki bu kontrollü geçiş sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Asya hattında yaşandı. Yarı resmi Fars Haber Ajansının bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde, Çin bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin iki ülke arasında mutabakata varıldığı açıklandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL TİCARET İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya enerji piyasalarının atardamarı konumundaki Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bu stratejik su yolunda yaşanan her türlü askeri hareketlilik ve geçiş kısıtlaması, uluslararası tedarik zincirlerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle bölgedeki trafik akışı ve uygulanan yeni geçiş prosedürleri, uluslararası piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.