Komedyen Tuba Ulu hakkında, sahne gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Ulu’nun sözlerinin suç unsuru taşıdığı kanaatine vararak, 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sosyal medyada yayılan stand-up gösterisi görüntülerinin ardından kamuoyunda geniş tartışma yaşanmış, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK” SUÇLAMASI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Tuba Ulu’nun sahne performansında kullandığı ifadelerin toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelik taşıdığı ve kamu barışını bozabilecek özellikte olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda Ulu hakkında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞ, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Tuba Ulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde dava süreci başlayacak ve Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dosyaya ilişkin yargı süreci devam ederken, mahkemenin iddianameyi kabul edip etmeyeceği ve duruşma tarihinin ne zaman belirleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Hazırlanan iddianame, suç isnadını içeriyor olup nihai karar mahkeme tarafından verilecek.