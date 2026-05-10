Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Antalya Tiyatro Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Gecede konuşma yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, konuşmasının ardından bazı seyirciler tarafından protesto edildi.

ASPENDOS'TA AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Tamer Karadağlı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca bir festival olmadığını, aynı zamanda tiyatro sanatının ve kültürel mirasın buluşma noktası olduğunu söyledi.

Karadağlı konuşmasında, “Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tiyatro varsa Antalya bir sahnedir” sözleriyle festivalin önemine dikkat çeken Karadağlı, üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarının Antalya’da bir araya geldiğini belirtti.

KONUŞMA SONRASINDA TEPKİ GELDİ

Karadağlı, konuşmasını kültürlerin, duyguların ve hikâyelerin Antalya’da buluştuğunu vurgulayarak tamamladı. Konuşmanın ardından salondaki bazı seyirciler tarafından yuhalama sesleri yükseldi.

Festivalin açılış gecesinde yaşanan bu protesto, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

FESTİVAL ANTALYA'DA DEVAM EDİYOR

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Tiyatro Festivali, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını bir araya getiriyor. Festival kapsamında Antalya'nın farklı sahnelerinde çok sayıda oyun sanatseverlerle buluşacak.