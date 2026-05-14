Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İthalat yasağının piyasalar üzerindeki etkisinin zayıfladığına dikkat çeken Memiş, Türkiye'de altın işçilik maliyetlerinin negatife döndüğünü ve yatırımcılar için yeni bir dönemin başladığını aktardı.

Kapalıçarşı serbest piyasasında gram altın 6 bin 858 lira seviyesinden işlem görürken, ekran fiyatları 6 bin 865 lirada kaldı. Geçmişte ekran fiyatlarının her zaman daha düşük seyrettiğini hatırlatan uzman, mevcut tablonun işçilik maliyetlerindeki sert düşüşten kaynaklandığını belirtti. Mart ayında bir kilogram altındaki işçilik maliyetinin 12 bin 500 doları bulduğunu vurgulayan Memiş, güncel durumda bu rakamın eksi 250 dolar seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

ALTIN ALACAKLAR İÇİN BU DÜŞÜŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Dünyanın en ucuz altınının şu an Türkiye'de satıldığını öne süren analist, özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu bulunanlar için mevcut fiyatlamanın geçici bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Talebin yeniden artması halinde eksi 200 dolar seviyelerindeki işçilik maliyetlerinin tekrar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

KÜRESEL PİYASALARDA HANGİ GELİŞMELER BEKLENİYOR?

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yerini anlaşmalara bırakma eğiliminde olduğuna değinildi. Nadir metaller, savunma sanayisi ve yapay zeka teknolojilerini kapsayan olası küresel mutabakatların, değerli madenler ve borsalar üzerinde doğrudan hissedileceği öngörülüyor. Fiziki altın yatırımcısının piyasa ile ekran arasındaki bu tersine dönmüş makası değerlendirirken, küresel çaptaki teknoloji ve ticaret anlaşmalarının ons fiyatları üzerindeki uzun vadeli etkilerini de yakından izlemesi gerekiyor.

Güncel piyasa verilerine göre, çeyrek altın 11 bin 207 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 740 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da yatay bir seyir izleyerek 4 bin 690 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.