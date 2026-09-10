Cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek, 7 Eylül'den bu yana Aksu, Serik ve Kumluca ilçelerinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Böcek, yaptığı açıklamada yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.

Antalya'nın farklı noktalarında eş zamanlı olarak havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarında, yerleşim yerlerinin güvenliği için yoğun önlemler alındı. Bu süreçte Aksu ilçesindeki alevlere müdahale eden ekiplere destek verirken kalp krizi geçiren Hasan Kahya hayatını kaybetti. Bölgedeki soğutma çalışmaları, alevlerin yeniden parlamasını önlemek amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürülüyor.

YANGIN BÖLGESİNE MESAJ

Böcek, yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle öğrendiğini aktardı. Ormanların kentin nefesi olduğunu vurgulayan Böcek, Aksu'daki yangında yaşamını yitiren Hasan Kahya'ya rahmet ve ailesine başsağlığı diledi. Açıklamasında, alevlerle mücadelede fedakarca görev yapan tüm söndürme ekiplerine de yürekten teşekkür etti.

BÖLGEDEKİ YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Eylül ayının ilk haftasında artış gösteren rüzgarın etkisiyle Antalya'nın hem merkez hem de çevre ilçelerinde orman yangını riskleri artış gösterdi. Aksu, Serik ve Kumluca hattında peş peşe başlayan yangınlar, hava koşullarının bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha ortaya koydu. İlgili kurumlar, riskli bölgelerde denetimlerini sıkılaştırarak olası yeni alevlenmelere karşı teyakkuz halinde bekliyor.