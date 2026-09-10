FENERBAHÇE’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal’ın açıkladığı istifa kararı gündeme damga vurdu. Kararın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

“İSTİFADAN HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU”

İsmail Kartal’ın kararının yönetim için de sürpriz olduğunu belirten Yıldırım, “İstifadan hiçbirimizin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Herkes başkan ve antrenör yerine karar veriyor. Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek” dedi.

Kartal’a desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne tecrübeli teknik adam yönetiminde kaldığını hatırlatarak, yönetim olarak teknik heyetin transfer taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

“KAFASINA ŞİŞE ATTILAR, SEBEP BU”

Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifa kararının arkasındaki nedene ilişkin de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, “İsmail Kartal’ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiasına da çağrıda bulunan Yıldırım, sosyal medya ve eleştirilerin kulüp içerisindeki isimler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

“İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR”

Yıldırım, İsmail Kartal’ın istifasının ardından görevine devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İsmail Kartal görevinin başındadır, camia ona sahip çıksın.”

Kartal’ın ayrıca “devam edeceğim” şeklinde yeni bir açıklama yapmasına gerek olmadığını söyleyen Yıldırım, “İsmail Kartal’ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz” dedi.