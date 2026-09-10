Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan bilgilere göre, 11 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın 10 farklı ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bu işlemler sırasında, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri merkeze alınacak.

Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayacak altyapı çalışmaları gün boyu devam edecek. Cikcilli Mahallesi'ndeki 318, Gümüşler, Emin Dere ve Gümüşler caddeleri ile Çıplaklı'daki 3001 ve Fatih bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Okurcalar Mahallesi 1058

Sokak ve Pürenli bölgesinde ise bakım faaliyetleri sebebiyle kesinti 10.00'da başlayıp 16.30'a kadar sürecek.

ÇALIŞMALAR DİĞER İLÇELERİ DE KAPSAYACAK

Alanya'nın yanı sıra Akseki, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Kaş, Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin belirli mahallelerinde de altyapı iyileştirmeleri planlanıyor. Gazipaşa'da Aydın Derekışla, Beyrebucak ve Küçüklü gibi yedi mahallede gündüz saatlerinde bakım yapılırken, Kaş ve Konyaaltı'ndaki bazı manevra işlemleri gece yarısı saat 00.15 ile 07.30 arasındaki farklı dilimlerde tamamlanacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı altyapı çalışmaları süresince şebekede oluşabilecek dalgalanmalar nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için hassas aletlerin prizden çekilmesi pratik bir önlem olarak öne çıkıyor. Jeneratör kullanan yerel işletmelerin sistem kontrollerini sağlaması ve güncel kesinti saatleri ile erken tamamlanma durumları için kurumun resmi dijital kanallarının takip edilmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.