Antalya'nın simgelerinden Aşağı Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada dikkat çeken bir köpük tabakası oluştu. Falezlerden Akdeniz'e dökülen sulardaki bu kirlilik emaresi, çevresel riskleri yeniden gündeme taşıdı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı ve 23. Dönem Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk, konuya ilişkin bir değerlendirme yayımladı.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI DETERJAN OLABİLİR

Öztürk'ün aktardığına göre, deniz yüzeyinde gözlemlenen bu tür yoğun köpüklenmeler genellikle sanayi, tarım veya yetersiz arıtma tesislerinden sızan kirleticilerden kaynaklanıyor. Düden Şelalesi'ndeki mevcut tabakanın ise yüzey aktif maddeler, yani deterjan ve sürfaktan türevleri taşıması kuvvetle muhtemel görülüyor. Uzman isim, kirliliğe yol açan kaynağın vakit kaybedilmeden tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

EKOSİSTEM İÇİN OKSİJENSİZLİK TEHLİKESİ

Köpüklenmenin deniz yaşamı üzerindeki olası etkilerine değinen Prof. Dr. Öztürk, su yüzeyini kaplayan tabakanın denizde oksijensizliğe yol açabileceğini bildirdi. Bu durumun doğrudan balık ölümlerini tetikleyebileceğine dikkat çekilirken, çevredeki deterjan veya sabun kullanan tesislerin deşarj hatları ile tanker yıkama işlemlerinin acilen denetlenmesi istendi. Ayrıca, halk sağlığı açısından deterjanlı ve köpüklü sularda kesinlikle yüzülmemesi gerektiği hatırlatıldı.