2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken, Antalya'daki veliler artan okul masraflarıyla karşı karşıya kaldı. Kırtasiye, servis ve beslenme giderlerindeki yükselişin, dar gelirli vatandaşların bütçesinde ciddi açıklar oluşturması bekleniyor.

Antalya Körfez kaynaklı habere göre, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Erdem, bir öğrencinin okula başlama maliyetinin eğitim kademesine göre 60 bin lira ile 80 bin lira arasında değiştiğini aktardı. Temel ihtiyaçların devlet tarafından karşılanmadığını savunan milletvekili, temizlik ve güvenlik gibi kalemlerin de velilerin omuzlarına yüklendiğini ifade etti.

KANTİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Eğitim harcamalarının en büyük kalemlerinden birini öğrencilerin günlük beslenme ihtiyacı oluşturuyor. Açıklanan yeni tarifelere göre okul kantinlerinde bir tost ve ayran 130 liradan, simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Öğle yemeği için tavuk döner tercih eden bir öğrencinin 145 lira, dört çeşit yemek yiyen bir öğrencinin ise 285 lira ödemesi gerekecek.

ASGARİ ÜCRETLİ AİLELER NASIL ETKİLENİYOR?

Mevcut ekonomik veriler ışığında, 28 bin 75 lira olan asgari ücret ile okula başlama maliyetleri arasındaki uçurum dikkat çekiyor. 37 bin 388 liralık açlık sınırı ve 23 bin 552 liralık en düşük emekli maaşı göz önüne alındığında, asgari ücretle geçinen bir ailenin yalnızca bir çocuğun 60 bin liralık en düşük başlangıç masrafını karşılayabilmesi için iki aylık maaşını tamamen bu alana ayırması gerekiyor.

MEB BÜTÇESİ YETERSİZ Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin dağılımı da eleştirilerin odağında yer alıyor. Bütçenin yaklaşık yüzde 74'ünün doğrudan personel harcamalarına, sosyal güvenlik primleri eklendiğinde ise yüzde 83'ünün personel giderlerine ayrıldığı belirtildi. Fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi gerektiği vurgulanırken, artan ulaşım maliyetlerinin de dar gelirli aileler üzerindeki etkisinin acilen azaltılması talep edildi.