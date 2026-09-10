Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde yürütülecek altyapı çalışmaları kapsamında bazı yolların hafta sonu araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde yapılacak asfalt yenileme mesaisi toplam 17 saat sürecek.

Deforme olan yolların onarımı amacıyla planlanan çalışma, 12 Eylül 2026

Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Hasan Subaşı Caddesi ile Anafartalar Caddesi arasında kalan bölüm bu süreçte kullanılamayacak. Ekiplerin gece boyu sürecek mesaisi sonrasında güzergahın 13 Eylül 2026

Pazar günü saat 14.00'te yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirtilen saat aralıklarında farklı rotaları tercih etmeleri gerekiyor. Trafik akışındaki bu geçici düzenleme sadece bireysel araç sahiplerini değil, toplu taşımayı da etkileyecek. Kapatılacak caddeyi kullanan otobüslerin güzergahlarında çalışma süresince zorunlu değişikliklere gidilecek.