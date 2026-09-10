PFDK'nın duyurusuna göre, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor - Sivasspor karşılaşmasının disiplin cezaları belli oldu. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekibe hem maddi yaptırım hem de tribün kapatma cezası uygulandı.

D BLOK SEYİRCİSİNE VANSPOR MAÇI YASAK

Karşılaşma sırasında Doğu Tribünü D Blok'ta yer alan taraftarların eylemleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi işletildi. Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bu bölümde maçı izleyen seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi. Söz konusu taraftarlar, takımın bir sonraki iç saha müsabakası olan Vanspor FK maçında stadyuma giriş yapamayacak.

YÖNETİM VE KULÜBE KESİLEN CEZA NE KADAR?

Disiplin kurulu, stadyuma usulsüz seyirci alınması ihlalinden dolayı kulübe 49/1. madde kapsamında 150 bin TL para cezası kesti. Aynı gerekçeyle 46/1. madde uyarınca Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, yöneticiler Serkan Sürer ve Ali İzzet Şengel'e de ayrı ayrı 25'er bin TL ceza verildi. Böylece yöneticilerin 75 bin TL'lik cezasıyla birlikte kulüp cephesine yansıyan toplam mali fatura 225 bin TL seviyesine ulaştı.