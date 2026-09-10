Antalya’da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle aracın motoru yerinden koparak yola fırlarken, güvenlik kamerası görüntüleri olayın çok daha ağır sonuçlanabileceğini ortaya koydu. Kazadan yalnızca saniyeler önce aynı noktadan geçen bir yaya, savrulan araç ve parçalarından kıl payı kurtuldu.

OTOMOBİL YAN YOLA SAVRULUP TAKLA ATTI

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ç. (22) idaresindeki 07 AFU 177 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ana bulvardan yan yola savrulan otomobil takla attıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarptı ve ağacı devirdi.

Çarpmanın şiddeti aracın mekanik parçalarının çevreye dağılmasına neden oldu. Otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırlarken araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü B.Ç. ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YAYA KAZADAN 5 SANİYEYLE KURTULDU

Kazanın en çarpıcı ayrıntısı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin savrularak takla attığı görülürken, bir yayanın kazadan yaklaşık 5 saniye önce aracın savrulduğu noktadan geçtiği belirlendi. Yaya, kazanın sesini duyduktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaşırken bir süre sonra yeniden olay yerine döndü.

GAZİ BULVARI'NDA DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANDI

Kazanın meydana geldiği Gazi Bulvarı, Muratpaşa'da şehir içi trafik hareketliliğinin bulunduğu güzergâhlardan biri. Aynı bulvarın Kızılarık Mahallesi kesiminde geçmiş yıllarda da araçların kontrolden çıktığı ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği basına yansımıştı. Bu tür şehir içi ana arterlerde hızın yol ve trafik koşullarına göre ayarlanması, takip mesafesinin korunması ve özellikle yan yol bağlantıları ile yaya hareketliliğinin bulunduğu noktalarda sürücülerin daha dikkatli olması önem taşıyor.

KAZA SONRASI RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yaralanmalı trafik kazalarında öncelik sağlık ve güvenlik müdahalesine veriliyor. Türkiye'de sağlık, emniyet, itfaiye ve diğer acil yardım birimlerine ilişkin çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden koordine ediliyor. Polis ekipleri ise görev alanlarına giren trafik kazalarında olay yerindeki bulguları değerlendiriyor ve gerekli trafik kaza tespit işlemlerini yürütüyor. Bu kazada da ekiplerin müdahalesinin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil ile çevreye savrulan parçalar yoldan kaldırıldı.

KAZA GÖREN VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Yaralanmalı bir kazaya tanık olanların öncelikle kendi güvenliklerini tehlikeye atmadan 112'ye haber vermesi gerekiyor. İhbar sırasında olay yerinin açık konumunun, yaralı sayısının ve araçta sıkışma gibi durumların doğru aktarılması ekiplerin hazırlıklı yönlendirilmesine yardımcı oluyor. İçişleri Bakanlığının yeni nesil 112 sistemi de sağlık, emniyet ve itfaiye gibi birimlerin aynı vaka için koordineli biçimde sevk edilmesini amaçlıyor. Kaza alanında ikinci bir kazaya yol açabilecek şekilde taşıt yolunda beklememek ve görevlilerin yönlendirmelerine uymak da güvenlik açısından önem taşıyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Otomobilin neden kontrolden çıktığına ilişkin kesin neden henüz açıklanmadı. Kazanın oluş şeklinin belirlenmesinde olay yeri incelemesi, araç üzerindeki bulgular ve varsa çevredeki güvenlik kamerası kayıtları değerlendirmeye alınabiliyor. Gazi Bulvarı'ndaki kazaya ilişkin incelemenin ardından olayın kesin nedeninin netleşmesi bekleniyor.