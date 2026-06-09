Kadınlar TFF 3. Lig’de başarılı bir sezon geçiren Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Gazipaşa Kartalları karşısında adeta gol olup yağdı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan turuncu-yeşilli ekip, rakibini 13-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birini aldı.

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Alanyaspor, hücumdaki etkili performansıyla rakibine zor anlar yaşattı. Maç boyunca oyunun her bölümünde üstünlük kuran ev sahibi ekip, hem savunmada hem de hücumda kusursuza yakın bir performans sergiledi.

GOL PERDESİNİ HAVVA AÇTI

Alanyaspor’un gol şöleni henüz maçın 8. dakikasında başladı. Takımın etkili isimlerinden Havva İsgi, rakip savunmanın hatasını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden sonra baskısını artıran turuncu-yeşilliler, oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. 15 ve 26. dakikalarda sahneye çıkan Aleyna Ersoy, attığı iki golle farkın açılmasını sağladı. 19. dakikada ise Rukiye Kılıç skora katkı veren isimler arasına adını yazdırdı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

İlk yarının ilerleyen bölümlerinde de etkili oyununu sürdüren Alanyaspor, rakibine nefes aldırmadı. İlayda Kiremitçioğlu, 28 ve 33. dakikalarda attığı gollerle takımının skor üstünlüğünü artırdı.

İlk yarının son bölümünde yeniden sahneye çıkan Havva İsgi, 35. dakikada kaydettiği golle kendisinin ikinci, takımının ise yedinci golünü attı. Böylece Alanyaspor ilk 45 dakikayı farklı üstünlükle tamamladı.

İKİNCİ YARIDA DA TEMPO DÜŞMEDİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Alanyaspor, rakip kalede etkili olmaya devam etti. 50. dakikada Mariya Şengül fileleri havalandırırken, bir dakika sonra Havva İsgi bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının gol sayısını artırdı.

Maçın ilerleyen dakikalarında bu kez Nisanur Akça ön plana çıktı. Başarılı futbolcu 60, 65 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.

67. dakikada İrem Özcan da gol sevinci yaşayan isimler arasına katılırken, Alanyaspor mücadeleyi 13-0’lık tarihi bir skorla tamamladı.

İKİ OYUNCUDAN HAT-TRICK

Karşılaşmada üçer gol atan Havva İsgi ve Nisanur Akça, galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Hücum hattında etkili bir görüntü çizen Alanyaspor’da birçok oyuncunun skor üretmesi, takımın hücum gücünü de ortaya koydu.

Teknik ekip ve taraftarlar, takımın ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve yüksek skor nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.

ALANYASPOR GÜÇLÜ MESAJ VERDİ

Bu farklı galibiyetle birlikte Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, ligdeki iddiasını bir kez daha gösterdi. Hem oyun kalitesi hem de skor üretme becerisiyle dikkat çeken turuncu-yeşilliler, önümüzdeki haftalar için rakiplerine güçlü bir mesaj verdi.

Kadın futbolunun Alanya’da her geçen yıl daha fazla ilgi görmesi ve altyapıdan yetişen oyuncuların başarıları, kulübün geleceği adına da umut veriyor.

13 gollü galibiyet, sezonun en farklı sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Alanyasporlu futbolcular maç sonunda taraftarlarıyla galibiyet sevincini paylaştı. (Mehmet Tunç)