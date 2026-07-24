Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yalnızca saha içindeki çalışmalarla değil, organizasyon ve güvenlik süreçlerine yönelik faaliyetlerle de sürdürüyor. Turuncu-yeşilli kulüp, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Spor Güvenliği Koordinasyon Toplantısı'nda temsil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantıya, Corendon Alanyaspor'u temsilen Başkan Vekili Bilal Gömeç katıldı. Türkiye genelinden kulüp temsilcileri ile kamu kurumlarının yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda, yeni sezon öncesinde spor müsabakalarında güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yeni sezon öncesi güvenlik masaya yatırıldı

Toplantıda stat güvenliği, taraftar giriş-çıkışları, organizasyon süreçleri, müsabaka güvenliği, acil durum planlamaları ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Ayrıca kulüpler ile emniyet birimleri arasında iş birliğinin artırılması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Alanyaspor'dan açıklama

Corendon Alanyaspor, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Vekilimiz Sayın Bilal Gömeç, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlediği Spor Güvenliği Koordinasyon Toplantısı'na kulübümüzü temsilen katıldı."

Her alanda yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, teknik ekip ve futbolcuların saha çalışmalarının yanı sıra kulübün organizasyonel yapısını güçlendirecek toplantılarda da aktif rol almaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, güvenli, düzenli ve sorunsuz bir sezon geçirilmesi amacıyla kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürürken, taraftarların güvenli bir ortamda maçları takip edebilmesi için yürütülen çalışmalara katkı sunmayı sürdürüyor.(Mehmet TUNÇ)