Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon öncesi güç depoladığı Burdur kampını hazırlık maçıyla sonlandırdı. Kulüpten aktarılan bilgilere göre, Burdur MAKÜ

Stadyumu'nda taraftara ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen müsabakada turuncu-yeşilli ekip, Amed SK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Alanyaspor, maçın 16. dakikasında Ümit Akdağ'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümlerine kadar skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, 44. dakikada Amed SK oyuncusu Berk Kızıldemir'in golüne engel olamadı. Soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

İKİNCİ YARIDA NELER YAŞANDI?

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikalık bölümünde her iki takımın da teknik heyeti, farklı oyunculara şans vererek takımın son durumunu görme fırsatı buldu. Karşılıklı ataklara rağmen maçın temposu ilk yarıya oranla düştü. İkinci devrede başka gol sesi çıkmayınca hazırlık mücadelesi 1-1 sona erdi.

BURDUR KAMPI TAKIMA NE KATTI?

Bu beraberlikle birlikte Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Burdur kampını resmi olarak tamamlamış oldu. Turuncu-yeşilli ekibin, kısa bir iznin ardından Süper Lig hazırlıklarına Alanya'daki kendi tesislerinde devam etmesi bekleniyor. Takımın kamp süresince sergilediği performans, teknik heyet tarafından detaylı şekilde raporlanarak yeni sezon planlamasına yön verecek.