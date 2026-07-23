Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Burdur kampını Amed SK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasıyla noktaladı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadyumu'nda saat 11.00'de başlayan ve basına ile taraftarlara kapalı olarak oynanan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmaya istekli başlayan turuncu-yeşilliler, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Alanyaspor, 16'ncı dakikada savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda teknik heyetin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle farklı isimlere forma şansı verilirken, Amed SK bulduğu golle skora denge getirdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Teknik heyet tüm oyuncuları değerlendirdi

Hazırlık karşılaşmasını sonuçtan çok oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumunu görmek adına değerlendiren teknik heyet, kamp boyunca olduğu gibi bu mücadelede de geniş rotasyona gitti. Yeni transferlerin takıma uyumu, genç oyuncuların performansı ve farklı oyun planları karşılaşmada test edildi.

Burdur kampı boyunca yoğun tempoda çalışan Alanyaspor'da futbolcular, hem kondisyon yüklemeleri hem de taktik organizasyonlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Oynanan hazırlık maçları ise teknik ekibe takımın eksik yönlerini görme ve sezon öncesi gerekli değerlendirmeleri yapma fırsatı sundu.

Hazırlıklar Alanya'da devam edecek

Amed SK karşılaşmasıyla Burdur etabını tamamlayan Corendon Alanyaspor, kampın ardından çalışmalarını Alanya'da sürdürecek. Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala teknik heyetin, hazırlık maçlarından elde edilen veriler doğrultusunda takımın eksiklerini gidermeye yönelik antrenman programına ağırlık vermesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilliler, lig maratonuna en hazır şekilde girebilmek için hem fiziksel seviyeyi yükseltmeyi hem de takım içi uyumu en üst noktaya çıkarmayı hedefliyor. Burdur kampında oynanan hazırlık maçlarıyla önemli kazanımlar elde eden Alanyaspor, önümüzdeki günlerde çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. (Mehmet TUNÇ)