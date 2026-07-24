MotoGP'de elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu haline gelen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Alanya Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından ağırlanan başarılı sporcu, Alanya'da sporun geleceğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Alanya'nın spor altyapısının daha da güçlendirilmesi, gençlerin farklı spor branşlarına yönlendirilmesi ve kentte spor kültürünün yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Başkan Özçelik ile Toprak Razgatlıoğlu, sporun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkileri ile spor yatırımlarının önemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Gençlere ilham veren buluşma

Uluslararası arenada elde ettiği başarılarla milyonlarca gence örnek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun Alanya ziyareti, kentteki spor camiası tarafından da memnuniyetle karşılandı. Dünya şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan milli sporcu, azmi ve disipliniyle genç sporcular için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Başkan Özçelik'ten teşekkür mesajı

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, milli sporcuyu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Özçelik paylaşımında, "Alanya'mızın gururu, MotoGP temsilcimiz ve milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nu Belediyemizde misafir ettik. Kentimizde sporun gelişimi ve gençlerimizi spora teşvik edecek çalışmalar üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyareti için değerli sporcumuza teşekkür ediyor, kariyerinde nice başarılara imza atmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Spor kenti Alanya hedefi

Alanya Belediyesi'nin son yıllarda farklı branşlarda sporun gelişimine yönelik yatırımlarını artırdığına dikkat çekilirken, bu tür ziyaretlerin gençlerin spora olan ilgisini artırması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor. Dünyaca ünlü sporcuların Alanya'da ağırlanmasının, kentin spor turizmi vizyonuna da katkı sunduğu belirtilirken, Toprak Razgatlıoğlu'nun ziyaretiyle sporun toplumun her kesimine yayılması konusunda önemli mesajlar verildi. Alanya'nın ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefi doğrultusunda spor yatırımlarının artarak devam edeceği ifade edildi.(Mehmet TUNÇ)