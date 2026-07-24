30 TEMMUZ - 2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilecek festivalde kurulacak alanda, iki ayrı parkur yer alacak. Çocuklar için özel olarak hazırlanan eğlenceli taytay etkinliklerinin yanı sıra, vatandaşlar bisiklet sürüş parkurlarında pedal çevirme fırsatı bulacak. Festival alanında ayrıca profesyonel bisikletçiler eşliğinde çeşitli gösteriler ve renkli aktiviteler de düzenlenecek. Alanya Belediyesi, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı ve her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı amaçlayan etkinliklerle festivale farklı bir heyecan katmayı hedefliyor. Belediyeden yapılan paylaşımda, "Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivalimizde bir ilke daha imza atıyoruz. Festival alanımızda oluşturduğumuz iki ayrı parkurdan oluşan Bisiklet Temel Eğitim ve Sürüş Alanı ile her yaştan ziyaretçimize keyifli bir deneyim sunuyoruz. Çocuklarımız için eğlenceli taytay etkinlikleri, vatandaşlarımız için bisiklet sürüş parkurları ve profesyonel bisikletçiler eşliğinde gerçekleştirilecek birbirinden renkli aktiviteler sizleri bekliyor. 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda hem sporun hem eğlencenin tadını birlikte çıkaralım. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, güreş müsabakalarının yanı sıra spor, kültür ve eğlence dolu etkinlikleriyle Alanyalılar ve yerli-yabancı misafirler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. (Mehmet TUNÇ)



Kaynak: Haber Merkezi