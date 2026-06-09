Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şampiyonada Alanya’yı temsil eden Sema Eray Erdem Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri dereceyle hem okullarını hem de ilçeyi gururlandırdı.

Şampiyonada yarışan Doruk Eymen Kılıç, Yasin Kızıl ve Sadullah Demirci’den oluşan takım, zorlu parkurlarda gösterdikleri performansla Türkiye ikinciliğini elde etti. Genç sporcular, yarış boyunca ortaya koydukları mücadele gücü, disiplinli çalışmaları ve takım uyumlarıyla dikkat çekti.

ZORLU RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Türkiye genelinden birçok okul takımının katıldığı organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Alanyalı bisikletçiler ise yarışların her etabında sergiledikleri başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı.

Takım halinde elde edilen Türkiye ikinciliği, Alanya’da okul sporları alanında yapılan çalışmaların ve genç sporculara verilen desteğin önemli bir sonucu olarak değerlendirildi.

EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALDILAR

Başarıda sporcular kadar antrenörlerin de önemli payı bulunuyor. Öğrencileri yarışlara hazırlayan antrenörler Feritcan Şamlı ve Akın Kılıç, sezon boyunca yürüttükleri planlı çalışmalarla sporcuların şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmasını sağladı.

Uzun süren antrenman sürecinin ardından gelen Türkiye ikinciliği, hem sporcular hem de antrenörleri için büyük bir gurur kaynağı oldu.

ALANYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEBRİK

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de elde edilen başarı sonrası sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum olarak sporcularımızı, antrenörleri Feritcan Şamlı ve Akın Kılıç’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Yetkililer, Alanya’da farklı branşlarda yetişen genç sporcuların ulusal organizasyonlarda elde ettiği başarıların artarak devam ettiğini belirterek, sporun her alanında gençlerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

ALANYA SPORDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son yıllarda bireysel ve takım sporlarında önemli dereceler elde eden Alanyalı sporcular, ulusal şampiyonalarda adından sıkça söz ettiriyor. Bisiklet branşında gelen Türkiye ikinciliği de Alanya’nın spor altyapısının ve genç yeteneklerinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Genç yaşta elde ettikleri bu önemli başarıyla dikkat çeken Doruk Eymen Kılıç, Yasin Kızıl ve Sadullah Demirci’nin önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlarda Alanya’yı ve Türkiye’yi temsil etmesi bekleniyor.